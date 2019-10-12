Германия прекратит поставки оружия Турции из-за операции в Сирии

Правительство Германии не одобрит новые разрешения на экспорт вооружений в Турцию, заявил изданию Bild am Sonntag глава немецкого МИД Хайко Маас 12 октября.

«На фоне турецкого военного наступления в северо-восточной Сирии федеральное правительство не будет выдавать никаких новых разрешений на любое вооружение, которое может быть использовано Турцией в Сирии», — сказал он.

Первые ограничения на экспорт вооружения в Турцию были введены в 2016 году после того, как Анкара начала свою военную операцию в сирийском Африне. Но полностью Германия не стала прекращать поставки, напомнил министр.

По данным Reuters, в 2018 году Германия экспортировала в Турцию вооружение на 243 млн евро, что составляет почти треть всего немецкого экспорта оружия.



