Германия прекратит поставки оружия Турции из-за операции в Сирии
Правительство Германии не одобрит новые разрешения на экспорт вооружений в Турцию, заявил изданию Bild am Sonntag глава немецкого МИД Хайко Маас 12 октября.
«На фоне турецкого военного наступления в северо-восточной Сирии федеральное правительство не будет выдавать никаких новых разрешений на любое вооружение, которое может быть использовано Турцией в Сирии», — сказал он.
Первые ограничения на экспорт вооружения в Турцию были введены в 2016 году после того, как Анкара начала свою военную операцию в сирийском Африне. Но полностью Германия не стала прекращать поставки, напомнил министр.
По данным Reuters, в 2018 году Германия экспортировала в Турцию вооружение на 243 млн евро, что составляет почти треть всего немецкого экспорта оружия.
Справка:
Ситуация в Сирии обострилась из-за заявлений Турции о готовности начать очередную самостоятельную военную операцию на северо-востоке Сирии против курдских формирований. О завершении подготовки операции заявили в турецком Минобороны 8 октября.
Анкара заявила о том, что США начали вывод своих военных из района проведения операции турецких войск. Вашингтон, в свою очередь, уточнил, что речь идет не о выводе войск, а об их передислокации. Президент США Дональд Трамп уточнял, что там находилось всего 50 американских военных.
В то же время американский лидер предупредил, что США не намерены бросать сирийских курдов, являвшихся одними из основных союзников коалиции по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России группировка), и готовы помогать им поставками оружия.