Космические расхитители. У фигурантов дела по Роскосмосу арестовали имущество на 400 млн рублей

Суд арестовал имущество на сумму около 400 млн рублей у обвиняемых по делу о хищениях у госкорпорации «Роскосмос». Информация об этом появилась на сайте Главного управления Следственного комитета по Московской области 12 октября.

«По ходатайству следователя в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданских исков возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму порядка 400 млн рублей», — говорится в сообщении.

Обвиняемыми по делу являются бывший гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский, руководитель дирекции правового обеспечения объединения Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков.

По мнению следствия, Лемешевский и Аверьянова заключали с конторой фиктивные договоры на оказание юридических услуг, чем нанесли «Роскосмосу» ущерб на 330 млн рублей.





В ноябре 2018 года Генпрокуратура сообщала, что по фактам нарушений в работе «Роскосмоса» возбуждено 16 уголовных дел. Еще 44 материала проверялись органами, в дальнейшем на их основе могли быть открыты новые дела. В апреле из доклада генпрокурора Юрия Чайки о хищениях в «Роскосмосе» и «Ростехе» стало известно, что пропали 1,6 миллиарда рублей, выделенных в 2018 году на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.