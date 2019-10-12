Американец нашел на пляже порошок стоимостью 600 тысяч долларов

Отдыхая с семьей на пляже острова Фрипп в Южной Каролине, американец Юстус Холланд заметил в море большой темный объект. Пластиковый пакет весом более 20 килограммов оказался немалой цены, но для получения выгоды непригоден.

Как пишет 12 октября CNN, Холланды вытащили пакет из воды, погрузили на тележку для гольфа и отвезли в свой коттедж. В пакете обнаружились 20 плотно перемотанных скотчем «кирпичей». Разрезав один из них, Холланд увидел некое «белое вещество» и только после этого заподозрил неладное. Вызванная американцем полиция с помощью экспресс-анализа определила, что порошок является популярным наркотиком. Общая стоимость «груза» оценивается примерно в 600 тысяч долларов.

Представитель полиции заявил, что, хотя Холланды в конце концов поступили правильно, недогадливость могла стоить им дорого. Подобные находки не стоит вскрывать самостоятельно, во избежание проблем следует немедленно вызывать экстренные службы.

Как правило, наркоторговцы не заплывают так далеко на север США, предпочитая район Флориды или Мексиканский залив. Полиция предполагает, что наркоторговцы сбросили пакет в море значительно южнее, вероятно во время досмотра судна наркокурьеров Береговой охраной США, а в Южную Каролину его отнесло из-за урагана «Дориан».



