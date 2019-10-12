ВАЗ влетел в стадо верблюдов под Саратовом. Люди из машины попали в больницу

Самыми серьёзными ДТП в Саратовской области в пятницу стали столкновения ВАЗов с машиной скорой помощи и со стадом верблюдов. В первом случае пострадали три человека, в другом два.

Как сообщает 12 октября областное УГИБДД, накануне рано утром на Большой Садовой улице в Саратове мужчина 1962 года рождения на «Ниве» не предоставил преимущество автомобилю «Луидор-2250» скорой помощи, ехавшему с включёнными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. Машины столкнулись.

Пострадали пассажиры. Из скорой госпитализировали мужчину 1953 года рождения и женщину 1955-го, из «Нивы» – женщину 1972 года рождения.

Вечером того же дня на 19-м километре дороги Ивантеевка – Клевенка 40-летний погонщик верблюдов гнал стадо по проезжей части «вне специально отведённого места в тёмное время суток». В одного из верблюдов врезался водитель «Лады» 10-й модели, ровесник погонщика.





В больницу увезли водителя и его 47-летнюю пассажирку, медики назначили им амбулаторное лечение.