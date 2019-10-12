Подросток в Ленобласти умер дома через неделю после выписки из больницы

Школьник из Приозерска умер спустя неделю после выписки из стационара. Полиция проверяет обстоятельства трагедии.

Как сообщает 12 октября 47news, накануне вечером фельдшер скорой помощи пытался спасти жизнь 9-класснику с улицы Ленина. Ему резко стало плохо, началась рвота. Прибывшие медики сделали 15-летнему юноше укол, после чего он перестал подавать признаки жизни.

Выяснилось, что неделей ранее подросток был выписан из стационара Центральной больницы Приозерска, где лежал с подозрением на гастрит. Диагноз якобы не подтвердился, и школьник был отпущен домой.

Труп юноши направлен в морг для установления причины смерти.





12 октября также стало известно о смерти школьника из Петербурга, отдыхавшего в «Артеке». Его не смогли спасти врачи ялтинской больницы.