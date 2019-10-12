Рэперу Басте прочат должность руководителя ростовского СКА

Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, может стать руководителем проекта по управлению футбольным клубом СКА из Ростова-на-Дону, сообщает 12 октября Metaratings.ru. Пока рэпер просто курирует клуб.

По данным издания, в ближайшие дни армейский клуб намерен подписать спонсорское соглашение с госкорпорацией «Ростех». Перед ростовчанами стоит задача к окончанию сезона получить повышение в классе.

Вакуленко, пишет издание, будет полноценно руководить этим проектом. Как предполагается, он получит в клубе официальный статус. «Речь идёт о должности президента или генерального директора», – отмечает издание.



