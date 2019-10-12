Ремонтникам в Петербурге пришлось расширить специализацию. Вызволение каршеринга из канавы попало на видео

Курьёзное видео, снятое во дворах одного из спальных районов Петербурга, появилось 12 октября в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте». Группа мужчин, среди которых, судя по одежде, рабочие ЖКХ, пытаются вытолкнуть каршеринговый автомобиль сервиса Pool:start (проект оператора YouDrive) из канавы, образовавшейся из-за снятого асфальта на месте проведения ремонтных работ.

По словам автора видео, место действия – Беговая улица в Приморском районе. Водитель машины «припарковался» таким образом и удалился, утверждает очевидец.





Среди автомобилистов распространено мнение, что водители арендованных автомобилей недостаточно аккуратны, поскольку машина не своя, оставить её можно практически где угодно и сбежать, даже сесть за руль, не имея документов. Учитывая, что логотипы делают машину более заметной, инциденты с каршеринговым транспортом традиционно вызывают повышенный резонанс. Так, в соцсетях появляются фотографии каршерингов, застрявших в люках и влетевших в стены, закопавшихся в песок на берегу Финского залива и взобравшихся на крышу соседнего авто.