Смольный рассказал о мальчике, умершем во время отдыха в «Артеке». Его родители улетели в Крым

Скончавшийся в Ялте мальчик из Санкт-Петербурга, по предварительной информации, учился в шестом классе инженерно-технологической школы № 777 Приморского района. В международном детском центре «Артек» он находился по путёвке с 23 сентября. Об этом «Фонтанке» сообщили 12 октября в пресс-службе губернатора Петербурга.

По данным Смольного, мальчика госпитализировали после жалобы на плохое самочувствие 11 октября. В детском отделении Ялтинской городской больницы ему была оказана необходимая медицинская помощь, но он скончался. О смерти стало известно 11 октября.

Родители ребёнка в сопровождении заместителя директора 777-й школы и представителя петербургского комитета по образованию прибыли в Крым.

В правительстве Санкт-Петербурга создана комиссия для установления обстоятельств и причин случившегося. В неё вошли сотрудники Министерства просвещения РФ, городских комитетов по образованию, по здравоохранению и социальной политике, руководство школы. Возглавляет комиссию вице-губернатор Любовь Совершаева, работа находится на контроле министра просвещения РФ Ольги Васильевой и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В Ялте работают руководители отделов комитета по образованию.





Семье погибшего оказывается необходимая помощь со стороны городского правительства и Министерства просвещения РФ, отмечается в сообщении.