В Японии эвакуируют более миллиона человек, к тайфуну добавилось землетрясение. Первая жертва – водитель

В Тихом океане недалеко от японской префектуры Тиба произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщает 12 октября «Газета.Ru» со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.

Очаг землетрясения находится на глубине 80 километров. В 13 префектурах, в том числе в Токио, ощущались толчки. Их максимальная сила составила 4 балла из 7 по японской шкале. Информации о жертвах и разрушениях не приводится.

Тем временем власти Японии объявили эвакуацию из-за надвигающегося на страну тайфуна «Хагибис», как предполагается, сильнейшего за последние 60 лет. К вечеру субботы, 12 октября, планируется эвакуировать 1,12 млн человек «из-за высокой опасности угрозы жизни и здоровью». Еще 8 млн порекомендовали покинуть потенциально опасные территории.





Первой жертвой стал автомобилист в городе Итихара (префектура Тиба), передаёт ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение. 40-летний мужчина находился в салоне машины, когда её перевернуло шквальным ветром. Радиостанция «Говорит Москва» сообщает, что погибших уже двое, число пострадавших исчисляется десятками.

В окрестностях Токио, в городе Сагамихара (префектура Канагава), зафиксирован первый оползень: из-под него извлекли одного человека и ищут других пострадавших.

Из-за тайфуна, напомним, более 50 тысяч домов в Японии остались без света, остановлено движение, отменены авиарейсы.