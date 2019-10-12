Приехавший в «Артек» мальчик из Петербурга умер в больнице

Врачи не смогли спасти 12-летнего мальчика, приехавшего из Санкт-Петербурга на отдых в международный детский центр «Артек».

Как сообщает 12 октября «Крыминформ» со ссылкой на ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ Ольги Постновой, днём 11 октября ребёнка доставили из ФГБОУ «МДЦ «Артек» в ялтинскую городскую больницу №1 с диагнозом «пневмония». Через несколько часов он скончался.

В рамках уголовного дела прошла выемка медицинской документации, назначены экспертизы, допрошено руководство «Артека» и его сотрудники. Руководство «Артека» и крымский Минздрав оказывают следствию содействие. Будут изучены условия содержания ребёнка в лагере, дана правовая оценка организации и оказанию медицинской помощи, комплексу причин, которые привели к гибели, отмечают в ГСУ.





Международный детский центр «Артек» расположен на южном берегу Крыма в посёлке Гурзуф, в 12 километрах от Ялты. Он работает круглогодично, в нём 10 детских лагерей. Как сообщается на сайте центра, в 2014 году он принял 5 854 детей, в 2015-м – 18 858, а 2018 году – уже 40 тысяч из разных регионов России и 4 тысячи из 80 стран. В 2000 году в Токио он был признан лучшим детским центром среди 100 тысяч детских лагерей из 50 стран мира. В марте 2015 года правительство РФ утвердило Программу развития «Артека» на 2015 – 2020 годы.