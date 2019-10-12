Отвечая бородачу из соседнего авто на вопрос по географии Петербурга, мужчина остался без 8 тысяч долларов

Мужчина из Средней Азии лишился 8,3 тысячи долларов, пока объяснял дорогу заплутавшему водителю. Мошенники, воспользовавшись его доверчивостью, умыкнули сумку с наличными.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 11 октября в полицию обратился 31-летний уроженец Узбекистана, ныне проживающий в городе на Неве. Он рассказал, что в 11 часов утра снял 8,3 тысячи долларов на Лесном проспекте. После этого вернулся к припаркованному во дворе дома № 69 автомобилю и сел на водительское место. В это время слева притормозил черноволосый мужчина с бородой на «КИА» и спросил, как доехать до станции метро «Пионерская».

После короткого диалога заявитель обнаружил пропажу сумки. Водитель «КИА» скрылся на большой скорости. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», бородатый в розыске.



