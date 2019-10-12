Додон подарил Путину обещанный подарок – сделанный своими руками

Президент Молдавии Игорь Додон не смог вручить российскому коллеге Владимиру Путину подарок в сам день рождения, но сделал это позже.

Как сообщает 12 октября «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС, Додон заявил, что подарил обещанный подарок – вино собственного приготовления, бочки доставлены в Москву. Ранее Путин лестно отзывался о напитке молдавского президента.

«Дело в том, что президент Молдавии летает не специальным бортом, а обыкновенным рейсом, и привезти их в Ашхабад было непросто. О чем я проинформировал президента России, когда поздравлял его в столице Туркмении», — пояснил Додон.

Путин и Додон встречались в Ашхабаде (Туркменистан), где 11 октября проходило заседание Совета глав государств СНГ. 9 октября президент Республики Молдова посетил Санкт-Петербург.



