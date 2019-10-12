Покупателей «Леруа Мерлен» экстренно эвакуировали из-за коробки

Посетителей строительного супермаркета «Леруа Мерлен» в Приморском районе Петербурга выгнали на улице в разгар шоппинга днём 12 октября. Покупателям ламината, люстр и обоев предложили подышать свежим воздухом на время проверки помещений.

По данным «Фонтанки», причиной эвакуации магазина у метро «Пионерская» стала коробка, в которой сотрудники «Леруа Мерлен» не признали свою. Рисковать покупателями не стали, решили подстраховаться.



