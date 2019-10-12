Монеты, драгоценности и два миллиона. Полиция ищет квартирных воров, орудовавших в Петербурге и Ленобласти

Полиция ищет квартирных воров, которые оставили жителей Петербурга и Ленобласти без денег и ювелирных украшений.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 11 октября было возбуждено уголовное дело по заявлению пенсионера, проживающего на Васильевском острове. В конце сентября – начале октября кто-то проник в его квартиру в доме 9 по Морской набережной, подобрав подходящий ключ. Вернувшись, 73-летний мужчина не досчитался ювелирных изделий и юбилейных монет. Свой ущерб он оценил в 70 тысяч рублей.

А 10 октября воры наведались в деревню Мюреля Ломоносовского района. Забравшись в частный дом, принадлежащий 59-летнему мужчине, они отжали ломом дверь сейфа и забрали 1,9 млн рублей и ювелирку. По данному факту также возбуждено уголовное дело.



