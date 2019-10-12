На борту разбившегося в Конго Ан-72 находились два россиянина

На борту самолета Ан-72, разбившегося в Демократической Республике Конго 10 октября, находились два россиянина. Об этом сообщило российское посольство в этой стране 12 октября в Facebook.

Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955-го входили в состав экипажа. Власти Конго продолжают поисково-спасательные работы, отмечает посольство.

Грузовой военный самолет Ан-72 потерпел крушение 10 октября. На следующий день посольство России сообщило, что в составе экипажа были россияне, их число уточнялось.

Самолеты КБ «Антонов» остаются популярными в Африке. Трагедия в Киншасе — это далеко не первое крушение Ан в ДРК. Так, грузовой лайнер авиакомпании Gomair разбился во время посадки в прошлом году. Позже выяснилось, что три пилота были из России. В 2011-м Ан-12 упал на юге республики, а три пилота из РФ погибли. В 2007 году Ан-26 под управлением российского экипажа рухнул на жилые дома, в результате чего погибли более 50 человек.



