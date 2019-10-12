Электросамокатам напишут правила. Минтранс и МВД подготовят поправки в ПДД до конца октября

Министерство внутренних дел и Министерство транспорта в течение двух недель подготовят проект поправок в Правила дорожного движения об использовании электросамокатов и гироскутеров. Об этом 12 октября сообщает РБК со ссылкой на начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрия Митрошина.

После этого поправки пройдут согласования с «заинтересованными органами власти» и общественностью. Будут ли они внесены в Кодекс об административных правонарушениях, в МВД не уточнили.

Ранее сообщалось, что в ПДД появится термин «средства индивидуальной мобильности». К этой категории планируют отнести электросамокаты, моноколеса и гироскутеры. Их владельцев обяжут передвигаться по тротуарам, не разгоняясь выше 20 км/ч. Также можно использовать велосипедные дорожки.

На официальном сайте ГИБДД стартовал социологический опрос, в котором респондентам предложено решить, есть ли необходимость определения правового статуса владельцев электрических средств передвижения. По данным автоинспекции, за весь прошлый год было зафиксировано 39 ДТП с участием «персональных электрических средств передвижения малой мощности», в которых пострадали 40 человек; за полгода 2019-го было уже 40 подобных ДТП, в которых погибли двое и 39 человек были ранены.



