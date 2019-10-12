Путин назвал условие, при котором Россия выведет войска из Сирии

Президент России Владимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия. Об этом он заявил в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia, фрагмент которого цитирует 12 октября RT, анонсируя выпуск полной версии в воскресенье.

По словам политика, «это касается вообще всех государств», в том числе Российской Федерации.

«Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирийской Арабской Республики, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств. Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооружённых сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется», – заявил Путин.

По его словам, этот вопрос открыто обсуждается со всеми партнёрами России: с иранскими, турецкими, американскими.





«И так же, как сейчас я вам скажу, я говорил открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия, и территориальная целостность Сирийской Арабской Республики должна быть полностью восстановлена», – добавил президент России.

Ранее Путин призвал Иран и Саудовскую Аравию не использовать сирийскую территорию как площадку для противоборства. 8 октября он созвал совещание Совбеза России из-за обострения ситуации в Сирии. 11 октября глава Пентагона Марк Эспер призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии, поскольку это может угрожать американским военнослужащим на севере Сирии и ставит под угрозу успехи в борьбе с террористами в регионе.