От смерти убежишь. Ученые нашли взаимосвязь между темпом ходьбы и старением

Специалисты из Университета Дьюка в Новой Зеландии выяснили, что мозг людей, которые медленно ходят, умирает раньше. Об этом 12 октября пишет «Газета.Ru» со ссылкой на научный журнал JAMA Network Open.

«Доктора знают, что люди, которые медленно ходят в свои 70 или 80, умирают чаще, чем более быстрые ходоки тех же лет», — цитирует издание Терри Моффитта, одного из авторов работы. Ученые предположили, что скорость ходьбы начинает влиять на организм человека еще задолго до старости.

В исследовании использовались данные 900 человек 1972 и 1973 годов рождения, за которыми наблюдали со школы до зрелого возраста. Благодаря МРТ мозга удалось узнать, что у людей, которые медленно ходят, объем мозга и плотность коры меньше, а также присутствуют признаки, связанные с болезнью малых сосудов. То есть мозг таких людей постарел быстрее.



