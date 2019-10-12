Цементовоз и автобус столкнулись на Мурманском шоссе. Пострадали семь пассажиров

Причиной серьёзной аварии на автодороге «Кола» (Мурманское шоссе) утром 12 октября стало, вероятно, несоблюдение дистанции.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, около 10:10 на 119-м километре трассы, в Волховском районе Ленинградской области, столкнулись цементовоз «Шакман» и автобус «Неман». Транспортные средства двигались в попутном направлении.

В автобусе находилось 24 человека, из них пострадали семеро пассажиров, в том числе 10-летний ребёнок. Все они, по данным ГИБДД, получили травмы лёгкой степени тяжести.



