Петербурженка не получала прав, но купила аккаунт и поехала на каршеринге

Молодая женщина в Санкт-Петербурге купила аккаунт каршеринга в Telegram, но не подумала, что её могут остановить инспекторы ГИБДД. Теперь она рискует стать фигуранткой уголовного дела о незаконном завладении транспортным средством.

По данным «Фонтанки», 21-летняя девушка попалась в руки полиции вечером 11 октября. Двигаясь по улице Отважных на каршеринговом «Рено», она проигнорировала сотрудника правоохранительных органов, который потребовал остановиться. Впрочем, через 200 метров одумалась и припарковалась на обочине.

При проверке по базе выяснилось, что гражданка никогда не сдавала на права и, соответственно, не получала их. Сама она рассказала инспектору, что купила аккаунт в Telegram за 15 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, сотрудники ГИБДД регулярно проверяют у пользователей каршеринга документы на аренду машины. В октябре в ходе двух таких проверок в автомобилях находили наркотики.



