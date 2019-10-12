На Японию идет самый мощный тайфун за 60 лет. Люди опустошили магазины, уже есть погибший

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Жители Японии опустошили полки магазинов из-за приближающегося к стране тайфуна «Хигибис», который может стать мощнейшим тайфуном за последние 60 лет, сообщает 12 октября «Газета.Ru». В супермаркетах Токио практически не осталось хлеба, питьевой воды, лапши быстрого приготовления, а также скотча и изоленты – ими местное население укрепляет окна.

РБК со ссылкой на Japan News передаёт, что из-за тайфуна в стране уже погиб один человек и девять получили травмы.





Более 50 тысяч домов в Японии остались без света. В городе Итихара с нескольких зданий сорвало крыши. По данным Japan News, из-за угрозы стихийного бедствия с 10:00 утра 12 октября полностью остановлено движение поездов по направлениям перевозчика JR. Japan Airlines решила отменить 513 внутренних рейсов.

Посольство России в Японии в Facebook предупредило россиян о пятом уровне погодной опасности и рекомендовало оставаться в помещении, если нет угрозы затопления – из берегов выходит река Тама, текущая через Токио. Городские власти открыли временное убежище для иностранных туристов, отмечается в сообщении.

«Хагибис», как предполагается, сопоставим по силе с тайфуном «Ида», обрушившимся на Японию в 1958 году и унесшим жизни свыше 1,2 тыс. человек. Из-за возможных обильных осадков синоптики предупреждают об угрозе оползней, штормов и затоплений. По информации Японского метеорологического агентства, тайфун движется со скоростью 35 км/ч, при этом максимальные порывы ветра могут достигать 60 км/ч.