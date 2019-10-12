«Вы дальтоник!» Как Шнур не выдержал краха «Зенита» и убежал

Музыкант Сергей Шнуров не смог принести баскетбольному «Зениту» удачу в игре с «Барселоной». Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как прошел первый в истории клуба домашний матч Евролиги.

Первый в истории «Зенита» матч Евролиги собрал внушительную по размеру и статусу аудиторию. Мало того, что «СИБУР Арена» забилась под завязку едва ли не впервые на баскетболе, так еще приехали неожиданные гости. Своим присутствием Петербург почтил лично президент Евролиги Жорди Бертомеу и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Первый опровергал теории заговора, второй – обзывал журналистов.

Баскетбольная Евролига – самый статусный командный турнир в Европе после футбольной Лиги чемпионов. Здесь даже играют те же клубы – мадридский «Реал», «Барселона», а теперь и «Зенит». Разница в том, что лига управляется самими клубами и «ФИБА Европа» (аналог УЕФА в футболе) не имеет никакого влияния на нее – формат, о котором сильнейшие футбольные команды пока только мечтают. Соответственно и попасть в турнир не так-то просто.

Отбор происходит на основе результатов в национальных чемпионатах, но у ведущих клубов (к которым относятся те же «Реал», «Барселона» и московский ЦСКА) имеются долгосрочные лицензии, которые защищают их от возможных неудач в локальных турнирах. Из-за этого большинство мест уже заняты. Почти единственный шанс попасть в Евролигу – заслужить специальное приглашение, или wild card. Летом 2019 года wild card неожиданно получил петербургский «Зенит». Не самый однозначный выбор с учетом того, что клуб ни разу не выходил в финал ни в Единой лиге ВТБ, ни в Еврокубке (втором по статусу баскетбольном европейском турнире). Официально боссы Евролиги объяснили этот выбор большими перспективами команды, статусом Петербурга как одной из европейских столиц и отличной посещаемостью. Но поговаривают, что истинная причина в рекламном контракте с «Газпромом».

Насколько это соответствует действительности, «Фонтанке» удалось узнать перед первым домашним матчем «Зенита» в Евролиге в пятницу, 11 октября. На игру неожиданно приехал лично президент турнира Жорди Бертомеу. Он был в отличном настроении и много шутил с журналистами, но, когда речь зашла о «Газпроме», все веселье как рукой сняло.





– У нас никогда не было никаких разговоров с «Газпромом» о сотрудничестве и коммерческих предложениях, – подчеркнул Бертомеу. – «Зенит» был приглашен в Евролигу лишь по той причине, что это хороший клуб, которому мы можем помочь развиваться. Самое главное, что «Зенит», участвуя в Евролиге, сможет научиться новой культуре управления клубом. Мы работаем на клубы, и наша ответственность – помогать клубам во всем.

При этом президент Евролиги не исключил контакты с «Газпромом» в будущем. Также Бертомеу добавил, что посещаемость на домашних матчах и уровень организации – более важные факторы при распределении wild card, чем количество побед. Со зрительским интересом у «Зенита» пока проблем нет, чего не скажешь о победах.

В первом матче Евролиги «Зенит» проиграл «Альбе» в Германии 65:85. Во второй игре, которая прошла в минувшую пятницу в Петербурге, получилось не лучше.

«Барселона» – один из фаворитов сезона. Летом каталонцам удалось каким-то чудом подписать контракт с форвардом Николой Миротичем. В прошлом году он выходил в стартовой пятерке «Милуоки» – одного из сильнейших клубов НБА (первое место в Восточной конференции регулярного чемпионата, финал конференции в плей-офф, где проиграли будущему чемпиону – «Торонто»). Бронзовый призер Олимпиады (2016) и чемпион Европы (2015) в составе сборной Испании получил контракт на 5 млн евро в год, что моментально сделало его самым высокооплачиваемым баскетболистом Европы. Общий же бюджет «Барселоны» в сезоне-2019/20 – 41,5 млн евро. У «Зенита» – около 26,7 млн евро.

Статус соперника и вывеска Евролиги заставили петербуржцев совершить невероятное для городского баскетбола – выкупить все билеты на семитысячную «СИБУР Арену» еще за полчаса до начала игры. Вдруг приехал на игру даже лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в компании своей жены Ольги Абрамовой. Если Ольга мало уделяла внимания происходящему на площадке и чаще смотрела в экран айфона, то ее муж был полностью поглощен игрой. Шнур хватался за голову, когда «Зенит» промахивался, или, наоборот, прыгал на радостях после точных трехочковых бросков сине-бело-голубых.

Поначалу дела для «Зенита» шли неплохо. Петербуржцы ни в чем не уступали, казалось бы, более сильному сопернику. Время от времени сине-бело-голубые даже вырывались вперед на одно-два очка. После очередного упущенного преимущества, при счете 23:24, Шнуров разгорячился настолько, что снял свитер, оставшись в одной футболке. На фанатском секторе вдруг заиграли на трубе «WWW. Ленинград», что привело музыканта в особый восторг: Шнур зааплодировал фанатскому сектору.





Успевал Сергей уделять внимание и супруге, нежно прижимая ее и пару раз горячо поцеловав. Впрочем, та все равно продолжала откровенно скучать. Баскетбол явно не входит в число любимых видов спорта Ольги.

На перерыв «Зенит» ушел с обнадеживающим счетом 40:43. Шнуров тоже заторопился на выход, но журналистам удалось его поймать.

– Баскетбольный «Зенит» был на нашем концерте в Германии, – объяснил он свое неожиданное появление на «СИБУР Арене». – Теперь ответный реверанс.

– Про баскетбольный «Зенит» не хотите сочинить песню?

– Пока еще не думал об этом. Мне сегодня понравилось. Я крайне удивлен, что полные трибуны и атмосфера приближается к настоящему американскому баскетболу.

– Почему вы в зеленой майке, а не в специально заготовленной зенитовских цветов?

– Не знаю. «Зенит» у меня в душе.

– Вас могут упрекнуть, что на вас красные гольфы, это же цвета «Спартака».

– Почему?! Вы дальтоники! Они не красные!

– Вы точно не переквалифицировались в болельщика «Спартака»?

– Никогда!

– Часто будете теперь приходить на баскетбольный «Зенит»?

– Как пойдет. Сегодня я первый раз на баскетболе.

После перерыва «Зенит» боролся еще минут 10, а потом класс соперника все-таки дал о себе знать. Отрыв «Барселоны» начал увеличиваться. Когда разница в счете перевалила за 15 очков, Шнуров встал и ушел вместе со своей супругой. Даже ни одного селфи в инстаграм не опубликовал с матча. Спешил ли он куда-то или настолько его разочаровал «Зенит», теперь уже не узнаешь. Может, и к лучшему. Каталонцев было уже не остановить. Разрыв все рос и рос. Петербуржцы в итоге проиграли 63:87. Но, как сказал ранее сам президент Евролиги, главное – это не победа.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»