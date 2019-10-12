Два водителя за ночь сбежали с мест смертельных ДТП. Один одумался и вернулся

Два пешехода погибли минувшей ночью под колёсами автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, по предварительной информации, 11 октября около 22:30 в посёлке Металлострой, у дома 1 по Северному проезду (Колпинский район Санкт-Петербурга), погиб мужчин лет 60 на вид. Водитель уехал, однако впоследствии вернулся. Это мужчина 1978 года рождения с 13-летним водительским стажем, на момент ДТП он управлял автомобилем Geely Atlas.

Мужчина лет 40 на вид не выжил после наезда на 91-м километре дороги Зуево – Новая Ладога (Волховский район Ленинградской области). ДТП, по данным Госавтоинспекции, произошло уже ночью 12 октября.

Водитель скрылся. На фотографиях «Дорожного инспектора» видно, что на дороге остались обломки автомобиля. По данным «Фонтанки», на обломках есть логотип «Мерседес».





По обоим фактам проводятся проверки, ведётся розыск виновника, личности погибших пешеходов устанавливаются.