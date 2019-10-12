СМИ рассказали о смерти одной из пострадавших в керченском колледже и о судьбе матери стрелка

Одна из педагогов Керченского политехнического колледжа, Ольга Грищенко, скончалась после лечения. Она была в числе пострадавших от стрельбы и взрыва в учебном заведении в октябре 2018 года.

«Она перенесла не одну операцию, ей было уже за 60 лет. К сожалению, не выкарабкалась», – рассказал РИА «Новости» и. о. директора колледжа Денис Колесник.

О смерти преподавателя стало известно только сейчас, хотя похороны прошли ещё в июле. В СМИ её назвали 22-й жертвой трагедии, но в министерстве образования, науки и молодежи Крыма попросили СМИ не связывать её смерть с нападением на политех, считая это некорректным и бесчеловечным.

«Все педагоги, все жители Керчи получили в том числе и психологические травмы. Надо быть немного человечнее в этом вопросе, потому что тема керченской трагедии еще достаточно тяжела для нас всех», – цитирует РИА «Новости» сообщение.





Кроме того, агентство сообщает о том, как сложилась судьба матери стрелка Владислава Рослякова. По словам его бабушки Галины Никитичны Росляковой, мать сменила фамилию и переехала, связь они не поддерживают. Бабушка добавила, что не знает, как распорядилась невестка прахом внука.

17 октября 2018 года студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа 18-летний Владислав Росляков открыл на территории учебного заведения огонь из ружья и взорвал самодельную бомбу, после чего покончил с собой. Погиб 21 человек, включая самого стрелка. По факту трагедии СК возбудил дело по части 2 статьи 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом). Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предположил, что преступление могло быть связано с издевательствами по поводу внешнего вида Рослякова. Занятия в повреждённом корпусе возобновились в конце декабря 2018 года.