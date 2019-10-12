За семь пуль у «Октябрьской» задержан радикал-бакалавр из Университета Герцена. Вначале он предлагал фейр-плей

Оперативники Центра «Э» встретились с предполагаемым стрелком, выпустившим обойму в спину футбольному фанату за гостиницей «Октябрьская». «Фонтанка» показывает и рассказывает, что побудило образованного скинхеда покалечить молодого человека осенним вечером. Журналисты нашего издания вспомнили и об Апостоле из того же вуза.

Ранее «Фонтанка» писала, что около десяти вечера 10 октября в Орловском переулке у гостиницы «Октябрьская» неизвестный семь раз выстрелил в спину 34-летнему петербуржцу. Раны оказались не смертельными, оружие было травматическим. Дело возбуждено по статье о хулиганстве. «Фонтанка» нашла видео.

По нашей информации, 11 октября сотрудники Центра «Э» пришли в гости к подозреваемому. В квартире на проспекте Маршала Блюхера они полюбовались занятным интерьером типичного представителя правой идеи: стикеры ультратематики, соответствующих музыкальных групп, надпись «Мы – скины, а вы – <…>» на обоях и тому подобное. Нашёлся и сейф с травматическим пистолетом «Стример» и 46 патронов к нему. Автор дизайна и владелец оружейной коллекции – 24-летний бакалавр РГПУ имени Герцена Кирилл Мулладжанов.





По данным «Фонтанки», сегодня в материалах дела описано, как в тот вечер Кирилл шёл со своей компанией из семи человек. Вот они повстречались с группой околофутбольщиков. На почве якобы общих взглядов компания Мулладжанова предложила другой помериться силой в честной драке без оружия, которую в околофутбольных кругах называют «фейр- плей». Те тактично или не совсем тактично отказались. В итоге хозяин «Стримера» семь раз выстрелил в спину одному из несговорчивых.

Что касается удивления по поводу учебы в Университете имени Герцена или в другом солидном высшем учебном заведении, то заметим, что внешний статус не всегда является фактической оберткой. Давайте вспомним, что в начале нулевых в Петербурге гремела боевая организация Боровикова – Воеводина. От них всех давно избавились, а среди них был и Павел Румянцев, по прозвищу Апостол, тоже студент Герцена. Он признался в пяти убийствах, а лет шесть назад вышел якобы с помутненным рассудком.