Facebook лишился криптопартнеров. Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию валюты Libra

Компании Visa, MasterCard, Stripe и EBay вышли из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra Association. Об этом пишет издание CNBC.

В своих официальных заявлениях компании подчеркнули, что уважают проект и видят в нем потенциал, но намерены сосредоточиться на других разработках. При этом в Visa сообщили, что продолжат изучать ситуацию, а финальное решение примут на основании нескольких факторов, включая то, будет ли Libra Association соблюдать все необходимые требования регуляторов.

Сооснователь проекта Libra Дэвид Маркус отметил, что в настоящее время сложно говорить о судьбе криптовалюты. «Конечно, в краткосрочной перспективе это не очень хорошие новости, но в некотором смысле это освобождает», — говорит он.

Ранее комитет по финансовым услугам Палаты представителей американского Конгресса потребовал, чтобы Facebook приостановил разработку своей криптовалюты Libra до тех пор, пока у законодателей не будет больше времени для изучения всех угроз. После этого из проекта вышел сервис PayPal.



