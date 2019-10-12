На Гражданке в разгар учебного дня нелегал умирал от ножевых ранений рядом со школой

Истекающего кровью мужчину нашли рядом со школой в Калининском районе Петербурга днём 11 октября. О пострадавшем сразу же доложили в полицию, предположив, что ему на шею упало стекло.

По данным «Фонтанки», приехавшие на проспект Науки. 45/2, правоохранители обнаружили на месте 31-летнего гражданина Узбекистана, не состоящего на миграционном учёте. Никакое стекло на него не падало. Позже в карете скорой помощи пострадавший скончается от ран.

На след предполагаемого преступника полиция вышла быстро. Правоохранители задержали 18-летнего соотечественника погибшего, тоже не вставшего на учёт. Он рассказал, что выпивал со знакомым, но внезапно между ними пробежала кошка. В итоге молодой мигрант ударил своего собутыльника ножом в шею.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



