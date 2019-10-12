В Гидрометцентре России сообщили о погодной аномалии

В большинстве регионов России в последние дни температура воздуха превысила климатическую норму на 4-6 градусов.

«Сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии», – рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Например, в Омске, по его словам, был побит рекорд температуры для 10 октября, когда воздух прогрелся выше 21 градуса. Тепло сохранится в ближайшие пять-шесть дней, особенно на юге азиатской территории – до 15-20 градусов. Москвичей погода побалует в первой половине следующей недели, а потом придёт резкое похолодание.

Такая аномалия, по словам Вильфанда, связана со множеством факторов, которые привели к выносу тёплых воздушных масс с юга.





В Санкт-Петербурге в выходные дни, напомним, будет дождливо, днём до плюс 10 градусов.

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