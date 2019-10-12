ГИБДД: Мусоровоз на Полюстровском перевернулся из-за наезда на препятствие

В ДТП с металлоломом в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадал один человек. Официальную информацию о вечерней аварии сообщает 12 октября отдел пропаганды УГИБДД по города и области.

По предварительной версии, около 22:30 на Полюстровском проспекте, 32, мужчина 1998 года рождения на мусоровозе «Форд Карго» совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием.

Травмы средней степени тяжести получил пассажир – мужчина также 1998 года рождения. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», напомним, рассказывали, что он получил открытый перелом руки.





По словам Михаила, ДТП случилось на его глазах; грузовик ехал довольно быстро. Пострадавший пассажир – брат водителя, очевидцы помогли ему выбраться, пишет Михаил.