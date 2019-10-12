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Доброе дело
12.10.2019 09:28
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Трёхдневному Ярославу срочно требуется операция на сердце

Ярославу три дня от роду. Он родился с тяжёлым пороком сердца – аорта и лёгочная артерия поменялись местами. В первые сутки жизни ему уже сделали операцию. Необходима ещё одна. Но квот на этот год уже нет. Оплатить лечение многодетная семья не может.

Трёхдневному Ярославу срочно требуется операция на сердце

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Ярослав Кеменяш, 3 дня.

Сложный врождённый порок сердца.

Спасёт операция. Стоимость 857 072 руб.

«Сын борется за жизнь каждую минуту. Он родился с тяжёлым пороком сердца: аорта и лёгочная артерия поменялись местами. Организм Ярослава не насыщается кислородом, маленькое сердечко работает на пределе. В первые сутки жизни сыну сделали операцию – расширили отверстие в межпредсердной перегородке, чтобы увеличить содержание кислорода в крови.

Теперь Ярославу требуется большая и очень сложная операция, в ходе которой нужно будет поменять местами аорту и легочную артерию. Система кровообращения таким образом будет восстановлена, кровь сможет в полной мере насыщаться кислородом. Я начала искать клинику, где сыну смогли бы провести такую операцию, и выяснила, что лучшие результаты лечения подобных пороков у кардиохирургов Детской городской больницы №1 в Санкт-Петербурге.

Врачи больницы готовы нам помочь, но Ярослав прописан в Московской области, а региональные квоты в клинике уже закончились. Пожалуйста, помогите собрать средства на платное лечение! В семье трое детей, работает только муж. Без вашей помощи нам не справиться!» Виктория Кеменяш, г. Щелково, Московская область.

Андрей Цытко, кардиолог (Детская городская больница №1, Санкт-Петербург):

«У Ярослава критический врожденный порок сердца– транспозиция магистральных сосудов, недостаточность кровообращения 2-й степени, выраженная гипоксемия.Состояние после баллонной атриосептостомии (процедура Рашкинда. Ребенку срочно необходима операция с искусственным кровообращением: артериальное переключение магистральных артерий с переносом коронарных артерий. Риск операции очень высокий».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ:

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".

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