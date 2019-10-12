Трёхдневному Ярославу срочно требуется операция на сердце

Ярославу три дня от роду. Он родился с тяжёлым пороком сердца – аорта и лёгочная артерия поменялись местами. В первые сутки жизни ему уже сделали операцию. Необходима ещё одна. Но квот на этот год уже нет. Оплатить лечение многодетная семья не может.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Ярослав Кеменяш, 3 дня.

Сложный врождённый порок сердца.

Спасёт операция. Стоимость 857 072 руб.

«Сын борется за жизнь каждую минуту. Он родился с тяжёлым пороком сердца: аорта и лёгочная артерия поменялись местами. Организм Ярослава не насыщается кислородом, маленькое сердечко работает на пределе. В первые сутки жизни сыну сделали операцию – расширили отверстие в межпредсердной перегородке, чтобы увеличить содержание кислорода в крови.

Теперь Ярославу требуется большая и очень сложная операция, в ходе которой нужно будет поменять местами аорту и легочную артерию. Система кровообращения таким образом будет восстановлена, кровь сможет в полной мере насыщаться кислородом. Я начала искать клинику, где сыну смогли бы провести такую операцию, и выяснила, что лучшие результаты лечения подобных пороков у кардиохирургов Детской городской больницы №1 в Санкт-Петербурге.

Врачи больницы готовы нам помочь, но Ярослав прописан в Московской области, а региональные квоты в клинике уже закончились. Пожалуйста, помогите собрать средства на платное лечение! В семье трое детей, работает только муж. Без вашей помощи нам не справиться!» Виктория Кеменяш, г. Щелково, Московская область.

Андрей Цытко, кардиолог (Детская городская больница №1, Санкт-Петербург):

«У Ярослава критический врожденный порок сердца– транспозиция магистральных сосудов, недостаточность кровообращения 2-й степени, выраженная гипоксемия.Состояние после баллонной атриосептостомии (процедура Рашкинда. Ребенку срочно необходима операция с искусственным кровообращением: артериальное переключение магистральных артерий с переносом коронарных артерий. Риск операции очень высокий».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".