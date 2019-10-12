Комиссия по ценным бумагам и биржам США приостанавливает ICO Telegram Павла Дурова

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подает экстренный иск к компании Telegram Group Inc. и ее «дочке» TON Issuer Inc. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в ночь на 12 октября.

Согласно документу, SEC уже добилась введения временного судебного запрета в отношении этих компаний, занятых, по мнению американских властей, незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за границей.

«Наши чрезвычайные действия направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы утверждаем, были проданы незаконно. Мы утверждаем, что ответчики не предоставили инвесторам информацию о бизнес-операциях Grams и Telegram, финансовом состоянии, а также факторах риска и менеджменте, что требуется законодательством о ценных бумагах», – заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.

В заявлении SEC говорится, что средства начали привлекать в январе 2018 года, всего в проект вложили 1,7 млрд долларов. Было продано 2,9 млрд токенов Gram, 1 млрд из которых приобрели 39 инвесторов из США. Покупателям обещают выдать токены после запуска блокчейн-платформы, что должно произойти не позже 31 октября 2019 года.





Американские власти считают, что продажа токенов Gram не была зарегистрирована, что нарушает закон США о ценных бумагах от 1933 года.

Напомним, ранее сообщалось, что криптовалюта от создателей мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых запустится до конца октября.