Обрусевший «китаец». Как Haval прописался в стране кроссоверов

Дёшево, но не сердито – такое впечатление производит F7 от китайского производителя «Хавейл». Корреспондент «Фонтанки» ощутил плюсы и минусы умной машины, научился приклеивать стопу к полу и узнал, сколько стоит уважение по-китайски.

«Фонтанка.ру»

Haval имеет большие планы: выйти на первое место на российском рынке SUV. У него есть для этого и собственный завод вместе с растущей дилерской сетью, и готовая продуктовая линейка, и незримая мощь великой китайской стены за спиной.

Китай далёкий и странный, он же и самый крупный автомобильный рынок в мире, поэтому его влияния не избежать. Отношение к китайской продукции у российских потребителей в целом неоднозначное: с одной стороны, вроде как, не всегда качественно, с другой стороны, мало кто не пользуется «Али Экспрессом». Потому что дёшево. Будучи молодым брендом китайской Great Wall Motor, созданным в 2013 году, Haval упирает на второе и стремится дистанцироваться от первого. Это видно уже по предыдущей линейке: среднеразмерный кроссовер H6 был заявлен как безопасный, рамный H9 – как высококачественный, субкомпатный H2 – как экономичный. В каждом пресс-релизе компании звучит, как мантра: «Haval стремится стать профессиональным SUV-брендом мирового уровня». До планетарного масштаба далеко, но полмира охвачены. Официальные представительства компании есть в 50 с лишним странах: Австралии, ЮАР, Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Африке; дальше дорога – на Запад.

В России Haval уже укоренился. По-русски он называется «Хавейл», пришёл к нам в 2014 году (Россия, страна кроссоверов, была для «Хавейла» первым зарубежным рынком), в 2015 году открыл первый дилерский центр, а сейчас их уже 70. Так же скачкообразно растут и российские продажи – за сентябрь они прибавили 452%. В абсолютных цифрах это 1175 реализованных автомобилей против 213-ти год назад: 611 среднеразмерных H6, 334 интеллектуальных F7, о которых пойдёт речь ниже, 137 маленьких H2 и 93 больших H9. В июне 2019 году ООО «Хавейл Мотор Рус» открыл в Тульской области завод Haval, первое зарубежное предприятие бренда – мало кто из иностранцев решается на такое в нынешние непростые времена. Завод работает по полному циклу, выпускается пока только одна модель – тот самый Haval F7, и скоро будут новые.





Чтобы подогреть интерес к себе, автопроизводители приглашают журналистов оценить продукт и в ходе пресс-тура расставляет своего рода «якорные точки», которые должны ассоциироваться с моделью. На этот раз такой точкой стал Иннополис – наукоград и особая экономическая зона под Казанью. Он выглядит как аккуратный немецкий городок, с раздельным сбором мусора и круговыми перекрёстками, где беспилотников «Яндекса» на улицах чуть ли не больше, чем всех прочих машин. В университете увлечённые айтишники разрабатывают технологии будущего, типа 3D-печати домов или борьбы с инсультами на уровне нейронов, здесь же были созданы «мозги» для беспилотного КамАЗа.

Haval F7 тоже очень умный для своего класса, его продвигают именно как технологичный кроссовер. Радикально новых интеллектуальных возможностей в автомобиле нет, но роль играет комплектация. Обычно самую доступную версию называют базовой, но для F7, как считают в ООО «Хавейл Мотор Рус», это слово не подходит: слишком много всевозможных функций. В машине ценой менее 1,5 млн руб. есть бортовой компьютер, круиз-контроль, система бесключевого доступа, задние датчики парковки, датчики дождя и света, противобуксовочная система, система предотвращения опрокидывания, ассистент экстренного торможения, ассистент старта на подъёме и помощи при спуске, система централизованного контроля давления в шинах. Подогреваются не только передние сиденья, но и зеркала и руль. Поскольку Казань встретила нас снегом, последнее оказалось очень кстати. И вообще кстати для России, и Петербурга в частности. Сенсорный экран – 9-дюймовый и матовый, редкость для этого сегмента кроссоверов; нужные функции выводятся на него не только из меню, но и с помощью кнопок быстрого доступа, при этом передняя панель освобождена от россыпи крутилок и тыкалок.

В более дорогих версиях добавляются адаптивный круиз-контроль и система предупреждения о возможном столкновении. Они «привязывают» автомобиль к машине, едущей впереди (есть три варианта дистанции), и водителю не нужно ни жать на газ, ни тормозить – F7 всё делает сам, мы же просто держим ногу на полу. К слову, так же приходится усилием воли приклеивать стопу к полу, когда F7 самостоятельно преодолевает крутой спуск, притормаживая в нужных местах. Сначала это напрягает, будто не контролируешь процесс, но к хорошему привыкаешь быстро. Впрочем, управление всегда можно взять на себя. Передние датчики парковки и четыре камеры, обеспечивающие обзор на 360 градусов, добавляют комфорта водителю, а панорамная крыша с люком (одна из самых обширных в сегменте) и обогрев задних сидений – пассажирам. Вообще, задним пассажирам в этом автомобиле на редкость свободно, даже высоким людям с лихвой хватает места для ног. Причина в большой колёсной базе – 2725 мм, здесь F7 тоже один из лидеров среди одноклассников.

Удобного много: множество боксов и ниш, USB-розетка в зеркале заднего вида на ветровом стекле, например для видеорегистратора (плюс ещё одна розетка в нише для вещей справа от водителя и одна для задних пассажиров), три варианта положений для сидений второго ряда, в том числе спинки, укладываемые в ровный пол – для перевозки крупногабаритного багажа и экипировки для спорта и активного отдыха. Резиновая заглушка на двери достаточно широкая для того, чтобы даже после поездки по грязи пороги сверху оставались чистыми. А вот крыша подлокотного бокса оказалась излишне чувствительна: из-за слабоватых креплений она открывается на сильных неровностях, или когда её слегка касаешься локтем. Впрочем, эта недоработка, выявившаяся на самых первых выпущенных машинах, уже исправлена, говорят в компании.

Немного о безопасности, которая идёт в связке с качеством. В любой комплектации Haval F7 оснащается фронтальными подушками для водителя и переднего пассажира, а также боковыми подушками безопасности. В «старших» комплектациях добавляются боковые шторки безопасности по всей длине салона. Вокруг пассажирского салона сформирован «каркас безопасности», в конструкции кузова на 64% использованы высокопрочные сорта стали – автомобиль тяжёлый. В краш-тестах модель получила пять звёзд, правда, не по NCAP, а по C-NCAP, где C это China, но говорят, что китайские требования к безопасности такие же, что и у европейцев. Ну и, раз мы в России, есть оборудование «ЭРА-ГЛОНАСС».

На F7 устанавливаются два двигателя собственного производства – новый 1,5-литровый в 150 л. с. и 2-литровый в 190 л. с., зарекомендовавший себя на других моделях Haval. Время разгона до 100 км/ч для первого заявлено на уровне 11 секунд, второго – 9, потребление бензина в смешанном цикле – соответственно 8,2 и 8,8 л на 100 км. В ООО «Хавейл Мотор Рус» отмечают, что спрос выше на 2-литровый, владельцы F7 в соцсетях пишут, что и 1,5-литрового «вполне хватает»: «Не дождавшись 2 л «Премиум», взял 1.5 л. Всё устраивает, и разгон, и динамика. Никакой разницы от 2 л, что тестил, не почувствовал». Можно было бы сделать и двигатель меньшего объёма, рассуждают в компании, но это уже вопрос репутации.

Оба мотора работают в паре с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач, управление осуществляется электронным джойстиком, как в более премиальных машинах, а также с помощью подрулевых лепестков. «Хавейл» гордится своей коробкой: она разработана самой компанией, на неё получено 85 патентов, и она входит в топ-10 лучших коробок мира, составленный, опять же, Китайской академией оценки автомобилей (China Automotive Evaluation Academy). Для её создания было открыто отдельное конструкторское бюро и приглашён немецкий инженер Герхард Хеннинг, который многие годы работал в трансмиссионном подразделении Daimler AG и придумывал, в том числе, «роботы» для Mercedes-Benz A- и В-klasse. Переманивание иностранных специалистов для китайцев абсолютно не зазорно, как и копирование. Впрочем, не только для китайцев, тому есть примеры и поближе.

Фишка F7 – выбор режимов движения. В более дешёвых версиях их четыре («Эко»/«Спорт»/«Нормальный»/«Снег»), в полноприводных с двигателем 2,0 л – шесть (плюс «Грязь» и «Песок»). В полном приводе усилия между передней и задней осями изначально распределены в соотношении 90 на 10, но с ухудшением дорожных условий (это считывают разнообразные датчики) задняя ось берёт на себя больше, доводя соотношение до 50 на 50. К логике выбора режима есть вопросы у многих участников тест-драйвов. На центральную консоль выведена только кнопка ECO, остальные надо выбирать перемоткой, то есть для перехода, например, из спортивного режима в нормальный надо пролистать все внедорожные позиции. Некоторые считают, что добавочные два режима вообще излишни, но это, пожалуй, дело вкуса.

Как бы то ни было, самая дорогая комплектация – «Премиум», чуть больше 1,8 млн руб. – пока остаётся самой продаваемой, а из четырёх предложенных цветов (белый, серый, черный и синий, все бесплатные) россиянам больше всего полюбился синий, он же аквамарин, и это понятно, если помнить, что целевая аудитория Haval F7 – модная молодёжь. «Концепция линейки «F» – это объединение трёх идей: Future (будущее), Fashion (стиль), Fun (удовольствие)», – говорят в компании. Чем ещё гордятся в «Хавейле», так это дизайном F7 – к нему приложил руку Пьер Леклерк, создавший BMW X6 первого поколения. Ещё один пример удачного рекрутирования западных специалистов.

Конкурентом F7 по внешности, стилю и эргономике в «Хавейле» называют Mazda CX-5 – поскольку «потенциальные покупатели имеют схожие предпочтения с точки зрения внешнего вида». И надеются переманить часть потенциальных покупателей «Мазды», более экономных. Резон есть: максимальная цена CX-5 выше максималки F7 примерно на 700 тысяч, хотя на стартовом уровне разница составляет всего 130 тысяч. Конкурентом по балансу качеств назначен Hyundai Tucson. С ним разница в минимальной цене – всего 50 тысяч, а в максимальной – 450 тысяч рублей. Третий конкурент – KIA Sportage, один из лидеров сегмента, это его место хочет занять Haval. Минимальная цена «Спортейджа» на 50 с лишним тысячи меньше, чем у F7, а вот максимальная – на 500 тысяч больше.

Вообще, после выхода F7 в свет многие были разочарованы, ожидав более низкую начальную цену. Однако в этом принципиальная позиция компании. Можно было бы скинуть 200 тысяч, убрав большую часть опций. Но, как выразился исполнительный директор «Хавейл Моторо Рус» Жером Сего (парижанин, начинавшего с Renault), компания уважает своих клиентов и обеспечивает всем необходимым на самом старте.

Итак, перед нами пример позитивной инвазии, осуществляемой китайцами, ориентирующимися на европейцев и постепенно «русеющими» в процессе обрастания дилерами и производствами. Поэтому автомобили Haval уже не назвать китайским ширпотребом: демпингуя в меру, они укрепляют идею качества ради более амбициозной цели – покорения вершины.

Юлия Яковлева, «Фонтанка.ру»