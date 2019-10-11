Терминатор назвал Водоканал по имени. Война людей и машин в Александровском саду вышла на новый уровень

На шкафчике Водоканала напротив Адмиралтейства появилось новое изображение, отсылающее в Шварценеггеру. Граффитисты из числа поклонников актера причислили Водоканал к технологической корпорации SkyNet.

На будке управления фонтаном в Александровском саду теперь написано «Vodokanal systems. SkyNet division». Это является отсылкой к главному антагонисту фильмов о Терминаторе.

Это очередной раунд борьбы уличных художников и Водоканала, которая началась неделю назад. 5 октября на том же месте появилась копия портрета Арнольда Шварценеггера работы Никаса Сафронова, который «Железному Арни» вручили в Петербурге в ходе форума «Синергия». Водоканал оперативно отправил бригаду, чтобы демонтировать изображение, так как с ним никто размещение портрета не согласовывал; Сафронов назвал действия предприятия вандализмом. После этого там появлялась надпись «I’ll be back» и портрет Шварценеггера в образе Терминатора.



