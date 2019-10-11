Шведская семья сняла на видео, как лиса резвится на их батуте во дворе

Жители Швеции стали невольными свидетелями развлечений лисы. Животное забрело к ним во двор и наткнулось на батут. Неожиданно лесной зверь распробовал прелести жизни двуногих.

Как рассказала хозяйка дома, обычный день перестал быть таковым после того, как она заметила животное на лужайке. Сперва дама подумала, что это чей-то потерявшийся пёс, но потом заметила пушистый хвост, который и выдал плутовку.

«Она посмотрела на меня, прежде чем войти в сад. Я позвала своего мужа и маленького сына. Затем на наших глазах лисица забралась на батут и начала на нём прыгать! Она развлекалась долго, прежде чем покинула наш сад и убралась восвояси», – рассказала шведка журналистам местного телеканала.



