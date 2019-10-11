Туктамышева заняла второе место на соревнованиях в Финляндии. Она уступила дебютантке Косторной

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева 11 октября заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy, проходящем в Эспоо.

Во время проката она исполнила тройной аксель, однако победить это не помогло. Первое место в итоге также заняла россиянка — Алена Косторная, которая опередила Туктамышеву почти на 5 баллов. 16-летняя ученица Этери Тутберидзе дебютировала на взрослых соревнованиях международного уровня. При этом она воздержалась от исполнения сложных тройных прыжков, однако судьи все равно оценили выступление в 77,25 баллов. Туктамышева получила 72,66, а третье место досталось японке Юхана Ёкои с 65,09 баллами.

Отметим, произвольную программу на Finlandia Trophy женщины покажут 13 октября.



