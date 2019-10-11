Судье — $100 000, себе — в пять раз больше. Что можно заработать на владельце Cartier

В Петербурге арестован 39-летний переговорщик Иван Баранов. Он утверждает, что дал взятку судье из дела известного предпринимателя Дмитрия Зарубина. План Баранова разбился о непредвиденное: верить в судейскую продажность не захотел ни один человек.

Дмитрий Зарубин//Валерий Левитин/Коммерсантъ

За приговором Зарубину в Куйбышевском райсуде внимательнее всего наблюдала ФСБ. По ее информации, предприниматель должен был получить не меньше 12 лет строгого режима, так как на судью Юлию Трофимову наговорили. Она, дескать, получила сто тысяч доллларов за то, чтобы Зарубин посидел подольше. Результат внес сумятицу в чекистские ряды: либо судья нарушила обещание, либо до нее не дошли деньги.

Дмитрия Зарубина арестовали осенью 2015 года, обвинив в незаконном импорте товаров и создании преступного сообщества.

Через несколько месяцев, в мае 2016-го, суд расторг брак Зарубина и его супруги Светланы Смирновой. Еще через год Дзержинский суд произвел раздел совместно нажитого имущества. Смирнова стала единственным собственником 270-метровой семикомнатной квартиры на Шпалерной улице. Зарубин был выселен.

Внешне развод казался ссорой. Обилие совместных денег, имущества и бизнеса подогревало эту теорию. Зарубин слыл крупнейшим игроком на таможенном рынке и владел в Петербурге бутиками Cartier и Stefano Ricci.





После развода рядом со Светланой Смирновой появился новый человек. Иван Баранов – уроженец Вышнего Волочка Тверской области. Бизнесмен с широкой сферой интересов, от охотничьих угодий до разработки земельных участков. Баранов приобщился к высоким петербургским кругам. От него можно было услышать, что Светлане Смирновой он больше, чем друг.

По данным «Фонтанки», летом 2019 года Баранов донес до представителей Дмитрия Зарубина угрюмую весть. Будто бы бывшая супруга, заинтересованная в максимально возможной его отлучке, предоставила 100 тысяч долларов – задобрить судью, которой стоило приговорить Зарубина к лишению свободы не менее 12 лет. И будто бы эту сумму Баранов передал через бывшего мужа судьи Трофимовой.

Но не все так печально, заверял Баранов. Он соглашался выступить двойным агентом. Деньги-то судье, дескать, передал, но выразил готовность переметнуться на сторону добра и предоставить Зарубину доказательства подкупа Трофимовой. За информацию он просил 500 тысяч долларов.

Подтверждение судейского взяточничества могло полностью разрушить уголовное дело. Цена Баранову не представлялась завышенной. Для убедительности он выслал фотографию того, кому передал деньги «под судью». Со снимка смотрело лицо бывшего судьи и адвоката Андрея Трофимова. Это, говорил Баранов, и есть тот самый бывший муж.

Андрей Трофимов действительно в течение года работал судьей Фрунзенского суда и в 2013 году уволился, перейдя в адвокатуру.

Зарубин, привыкший рисковать в бизнесе, рискнул и на этот раз. В продажность судьи, как сказали «Фонтанке» в его окружении, предприниматель не верил совершенно. В коварство бывшей супруги – тоже. Как-никак, у них четверо детей.

Бизнесмен не стал выплачивать Баранову гонорар и с азартом стал дожидаться приговора. Остроты добавляли прения, в которых прокуратура просила двадцать лет. Двенадцать не казались не такими уж неосуществимым.





Как назло, Трофимова написала громаднейший приговор и зачитывала его шестнадцать часов. В ночи произнесла: в организации преступного сообщества Зарубина оправдать, за неуплату таможенных платежей приговорить к 9 годам строгого режима. Четыре года бизнесмен уже отбыл, находясь под арестом. Всего по делу проходили восемнадцать человек. Четверо оправданы полностью, еще шестеро получили условные сроки. Со всех фигурантов снято самое тяжкое обвинение – по участию в преступном сообществе.

Не сказать, что приговор осчастливил Зарубина. Но, по меньшей мере, укрепилась его вера в двух женщин. Бывшая супруга не продала, судья – не продалась.

Баранова задержали два дня назад. Обвинение ему предъявили в покушении на мошенническое хищение 500 тысяч долларов.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» сообщили, что Баранов накануне заключен под стражу:

«Мера пресечения избрана по 7 декабря Дзержинским судом».

По данным «Фонтанки», знакомство с бывшей женой Зарубина обвиняемый завел после освобождения из колонии. В 2014 году приговорили к 7,5 года. Он организовал поджог принадлежавшей конкурентам строительной техники стоимостью 30 млн рублей, спалил шиномонтаж предпринимателя, который отказался платить за «крышу» две тысячи рублей в месяц, и мошеннически получил квартиру на миллион. Выйдя досрочно, Баранов перебрался в Петербург.

«Фонтанка» позвонила Светлане Смирновой.

– Баранов утверждает, что заплатил сто тысяч долларов судье Трофимовой за то, чтобы она вынесла необходимый приговор, и что деньги ему для подкупа передали вы.

– Я вообще не понимаю, о чем вы говорите, – ответила Светлана Викторовна. – Конечно, я не имею никакого отношения к этому.

– Он утверждает, что у вас были очень близкие отношения.

– Ничего подобного.

– Баранов уверяет, что у вас с Дмитрием Зарубиным очень натянутые отношения, и что вы были заинтересованы в максимальном наказании.

– Да что вы ерунду говорите. Конечно, нет. Он отец моих детей.

– Когда вы виделись с Барановым последний раз?

– Давно. Затрудняюсь ответить.

– Какого рода были у вас отношения?

– Просто знакомый, не более того.

– Вы знали, что он был судим?

– Да. Я узнала это после знакомства.

– У Баранова могли найтись сто тысяч долларов?

– Понятия не имею.

Легенда Баранова о подкупе судьи внушительна и наивна одновременно. По данным «Фонтанки», судья Юлия Трофимова действительно разведена, но экс-судья и адвокат Андрей Трофимов ей – никто. Супруга Юлии Александровны звали Валерий.

После приговора Зарубину судья ушла в традиционный отпуск. Осень, по нашим данным, – ее любимая пора для отдыха. И сценарий с годами не меняется. О работе она забывает на Черном море. В Петербурге живет в доставшейся по наследству от родителей квартире, зарегистрированных на нее транспортных средств не имеется.

Адвокат Евгений Тонков, защищавший на процессе Дмитрия Зарубина, сообщил «Фонтанке», что между предпринимателем и его бывшей супругой после развода сохранились ровные отношения, конфликтных ситуаций у них не было, и допускать, что Светлана Смирнова могла бы желать Зарубину худшей доли, – немыслимо.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

Александр Ермаков