Пассажир «Шевроле Авео» не пережил столкновения с песковозом на «Скандинавии»

Мужчина на «Шевроле Авео» влетел в песковоз «Вольво» в Выборгском районе Петербурга вечером 11 октября. Пассажир легковой погиб на месте.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около половины девятого на 78-м километре трассы «Скандинавия». 57-летний водитель «американца» врезался на полном ходу в грузовик, ожидавший зелёный сигнал светофора.

В итоге на месте скончался 31-летний пассажир легковушки. Водитель госпитализирован с многочисленными травмами.



