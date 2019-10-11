Против бывшего главы Челябинской области возбудили уголовное дело. Ущерб от его деятельности мог перевалить за 20 млрд рублей

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Ущерб по делу о хищении средств превышает 20 млрд рублей. Об этом 11 октября сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

«В отношении экс-губернатора Дубровского возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ"). Ущерб по делу о хищении бюджетных средств составляет более 20 млрд рублей», – заявил агентству Трунов.

Адвокат рассказал, что уголовное дело принято к производству Следственным департаментом МВД, так как Дубровский утратил свой статус спецсубъекта. Период инкриминируемых экс-чиновнику деяний относится к 2016-2018 годам. Источник сообщил агентству, что экс-губернатор в данный момент скрывается от следствия в Швейцарии.

Борис Дубовский встал у руля Челябинской области в январе 2014 года, в марте 2019-го президент России Владимир Путин принял его отставку. До губернаторства Дубровский был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината.



