«Зенит» проиграл «Барселоне» в первом домашнем матче Евролиги

Поражением для баскетбольного клуба «Зенит» завершился второй тур регулярного чемпионата Евролиги против «Барселоны» в пятницу, 11 октября, в Петербурге. Сине-бело-голубые уступили со счетом 63:87 (20:19, 20:24, 16:16, 7:28).

Самым результативным у «Зенита» стал Евгений Воронов, набравший 10 очков. У «Барселоны» отличились Кайл Курич (24), Никола Миротич (17 + 10 подборов), Виктор Клавер (12).

Отметим, что это был первый домашний матч в рамках Евролиги для «Зенита». Это второе поражение петербургского клуба подряд в Евролиге. Из-за этого петербуржцы заняли последнее, 18-е место в турнирной таблице.

Следующий матч «Зенит» проведет в Единой лиге ВТБ против «Нижнего Новгорода» 13 октября также в Петербурге.



