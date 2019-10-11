«Доброе утро, последний герой». Группа «Кино» вернётся на сцену после 30-летнего перерыва

Музыканты группы «Кино» возобновят проект после 30 лет тишины. Об этом было объявлено в пятницу, 11 октября, на концерте «Симфоническое кино» в клубе А2 в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «Фонтанки».

В конце шоу, посвященному 30-летию с момента выхода альбома «Звезда по имени солнце», на экран, где проецируется видеоряд авторства сына Виктора Цоя, Александра, было выведено объявление о двух концертах «Кино» в 2020 году.

«У нас для вас сюрприз», – сказал Юрий Каспарян.

На экране был показан трейлер с информацией о том, что голос Виктора Цоя не звучал со сцены 30 лет, и 31 октября будущего года это случится снова в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце и 6 ноября в Москве на ВТБ Арене.





«Музыканты «Кино» Юрий Каспарян (гитарист в 1983-90 годах), Игорь Тихомиров (бас-гитарист в 1985-1990 годах) и Александр Титов (бас-гитарист в 1984-85 годах) уже полгода работают над этой программой. Голос Виктора Цоя будет звучать в записи. И это звучит на самом деле здорово», – сказал «Фонтанке» собеседник, знакомый с подготовительным процессом.

Группа «Кино» появилась в начале 80-х годов в Ленинграде. Лидером группы, автором всех песен был Виктор Цой. Музыкант трагически погиб в 1990 году в результате автомобильной катастрофы недалеко от Риги. «Кино» остаётся одной из самых популярных групп русского рока. В настоящее время продолжается работа над посекундной реставрацией всех записей, которой занимается петербургское издательство Maschina Records. «Фонтанка» ранее рассказывала про издание последней песни Виктора Цоя «Атаман», переиздании альбома «Группа крови» и подготовке к изданию неизвестного альбома «Кино» «Любовь – это не шутка».

В 2018 году сын Виктора Цоя вернул права на наследие отца через суд. Последние несколько лет Александр Цой и Юрий Каспарян активно заняты проектом «Симфоническое кино». Сын лидера «Кино» рассказывал об этой работе в студии «Фонтанки».