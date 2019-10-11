«Увековечить память о его подвигах». В России может появиться День фронтового оленя

Жители Ямала предлагают учредить День фронтового оленя. Как сообщает ИА «СеверПресс», с инициативой выступил исполнительный директор Союза оленеводов Ямала Тимур Акчурин. Он напомнил, что в России существует, например, День фронтовой собаки.

«Почему бы на Ямале, по аналогии, не установить, например, День фронтового оленя и тем самым увековечить память об этом благородном животном и его подвигах?» – подчеркнул Акчурин.

Оленно-транспортные батальоны во время Великой Отечественной войны были созданы и действовали на Карельском фронте. Они занимались доставкой грузов и перевозкой людей, формировались в основном из представителей коренных народов Севера. Оленеводы шли служить вместе со своими подопечными.

Отметим, подвиг оленеводов почтят акцией «Бессмертный аргиш», который пройдет в конце ноября. Участники проедут с копией Знамени Победы на оленьих упряжках по территории трех районов — Приуральского, Ямальского и Тазовского.



