В Красном Селе водитель «Киа» уничтожил «Жигули». Есть пострадавшие

Старенькие «Жигули» буквально развалились от столкновения с «Киа» в районе дома №63 по улице Свободы в Красном Селе. По предварительной информации, водитель отечественной легковой чудом не пострадал, а вот его пассажирка госпитализирована в тяжёлом состоянии.

О ДТП вечером 11 октября сообщили очевидцы. Женщина, вызвавшая скорую помощь, рассказала в группе «ВКонтакте» «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село», как всё произошло.

«"Киа" пошла на обгон в сторону Ропши и столкнулась с «Жигулями». От водителя первой машины шёл небольшой запах (по всей видимости, алкоголя). В «Жигулях» пострадала только женщина, она в тяжёлом состоянии, но в сознании. Муж этой женщины чуть не с кулаками набрасывался на виновника, но сдерживался. В «Киа» никто не пострадал, сработали подушки», – пишет очевидец.





Другой свидетель аварии сообщает, что женщине из отечественной машины зажало ноги, ее пришлось вызволять спасателям.

Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти на момент написания материала подробностями ДТП не располагал.