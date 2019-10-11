Триумфом россиянина завершились соревнования в мужском многоборье. Никита Нагорный завоевал второе золото на чемпионате мира

Россиянин Никита Нагорный победил в соревнованиях в мужском личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте. Его выступления на шести снарядах 11 октября судьи оценили в 88,772 балла.

Таким образом, Нагорный завоевал второе золото на чемпионате мира. Ранее он победил в командных соревнованиях вместе с Артуром Далалояном, Давидом Белявским, Денисом Аблязиным, Иваном Стретовичем и Владиславом Поляшовым.

В личном многоборье вторым стал также россиянин — Далалоян (87,165 балла). Третье место за украинцем Олегом Верняевым (86,973).

Отметим, Никита Нагорный в прошлом году на чемпионате мира в Дохе стал третьим в личном многоборье. На Олимпиаде-2016 он выиграл серебряную медаль в командных соревнованиях, также является шестикратным чемпионом Европы.



