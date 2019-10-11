Проезд по платным участкам трассы «Москва - Петербург» подешевеет. Лето для «Автодора» заканчивается в октябре

Проезд по платным участкам трассы М-11 «Москва – Петербург» подешевеет с 14 октября. Именно в этот день перестают действовать повышенные сезонные тарифы «Автодора». Об этом в пятницу 11 октября сообщили в пресс-службе госкомпании.

«С 14 октября 2019 года на платных участках трасс М-11 "Москва – Санкт-Петербург", М-4 "Дон", М-3 "Украина" перестанут действовать повышенные сезонные тарифы. С этого момента стоимость проезда будет такой, как до 15 апреля текущего года», – цитирует сообщение «Автодора» ТАСС.

Повышение платы было связано с увеличением интенсивности движения в летние месяцы.

Напомним, в августе на трассе М-11 завершились работы на свежем участке от Тосно до Мясного Бора.



