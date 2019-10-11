Мужчина с аэрозольным баллончиком попытался ограбить банк

В Москве задержан мужчина, пытавшийся ограбить банк с аэрозольным баллончиком. Как сообщает 11 октября РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД, инцидент произошел на Волгоградском проспекте столицы.

«Мужчина зашел в помещение финансово-кредитной организации на Волгоградском проспекте и, угрожая аэрозольным баллончиком, потребовал отдать ему наличные деньги. Прибывшими сотрудниками полиции он был задержан», – рассказал собеседник издания.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, уголовное дело пока не возбуждено.



