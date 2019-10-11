СМИ: США и Китай начинают договариваться и идти на взаимные уступки в торговой войне

США и Китай достигли частичных договоренностей в сфере торговли, которые могут позволить заключить перемирие в торговой войне. Об этом 11 октября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, Пекин согласился пойти на уступки в сфере сельского хозяйства. Взамен Вашигтон предоставит некоторые тарифные льготы.

Очередной раунд переговоров начался накануне. Если стороны не договорятся, то с 15 октября пошлины на китайские товары повысятся в США год до 30% с 25% , что будет стоить Китаю 250 млрд долларов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Китай хочет достичь сделки, а переговоры между странами идут хорошо.

Торговая война между США и Китаем идет с прошлого года. Обе стороны попеременно вводили ввозные пошлины на товары оппонентов. Попытки переговоров пока не привели к какому-либо положительному сдвигу в отношениях.



