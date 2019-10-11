Голосование значения не имеет. Судя по всему. Кому еще звонили с предложением сдать мандат

Звонки от незнакомых людей с предложениями «обсудить общее дело» поступали и другим депутатам муниципалитетов Петербурга, которыми «серьезные люди» интересуются.

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"/Архив

Благодаря муниципальному депутату от Партии роста, который рассказал о попытке заставить его сложить мандат подкупом и угрозами, петербуржцы узнали: в городе есть некие «серьезные люди», которые, ссылаясь на «партию власти» и губернатора, пытаются продавить свои позиции в неподконтрольных округах.

Проигравший выборы в муниципалитет № 72 петербуржец Евгений Кузьмин, на угрозы со стороны которого депутат от Партии роста Вячеслав Кулекин пожаловался в ФСБ, выдвинул встречное обвинение: он считает, что стал жертвой травли, и собирается засудить оппонентов за клевету. Между тем неизвестный переговорщик, который предлагал депутату отказаться от мандата в обмен на должность в комитете по молодежной политике, легенду выбрал грамотно: Евгений Кузьмин, чьим именем он представился, во время избирательной кампании посещал «Школу молодого политика» – предвыборный проект городской администрации, работавший на базе комитета.

После того как расшифровку переговоров неизвестного человека, назвавшегося Евгением Кузьминым, с депутатом Вячеславом Кулекиным опубликовала «Фонтанка», на связь с корреспондентом вышел реальный Кузьмин. «Мне друзья звонят, говорят, я стал звездой интернета», – пожаловался он. Евгений Кузьмин обвинил представителей Партии роста в клевете и заявил, что готовит иск о защите чести и достоинства: по его словам, аудиозапись разговора, на которой мужчина от имени «партии власти» пытается подкупить депутата, «не является достоверной».

Евгений Кузьмин считает, что стал жертвой «травли» со стороны Партии роста. «Я поплатился за свою публичную позицию. Три или четыре кандидата из команды Павла Швеца попали в муниципалитет с нарисованными голосами. У меня есть протоколы, которые подтверждают, что несколько депутатов выиграли нечестно, протоколы (составленные на участках по итогам подсчета голосов. – Прим. ред.) с данными в ГАС «Выборы» не сходятся. Я это всегда писал, позицию высказывал открыто и вступил с ними в конфронтацию», – излагает он свою версию событий. Евгений Кузьмин признает, что встречу Вячеславу Кулекину действительно назначал: «Я хотел объяснить, что сейчас будут идти дела уголовные, и показать ему доказательства вины: что подсчет был один, а Кулекин получил [голосов] больше». Но депутат встречу отменил: написал сообщение, что встретиться не получится. Вячеслав Кулекин подтвердил «Фонтанке», что действительно написал такое сообщение: «Но в ответ Евгений Кузьмин перезвонил и предложил приехать туда, где я нахожусь. Я в это время был в салоне «Пежо» на Хасанской – туда он и приехал». Этот факт Евгений Кузьмин категорически отрицает. Опубликованную аудиозапись переговоров Вячеслава Кулекина с человеком, представившимся его именем, Евгений Кузьмин не слушал, а потому не смог сказать, кому принадлежит голос.





При этом неизвестный переговорщик довольно точно воспроизвел точку зрения самого Евгения Кузьмина на то, насколько честно Партия роста получила мандаты. Сходство собственных позиций с мнением человека на аудио признает и сам Кузьмин: «Там в диалоге есть выдержки, слова на темы, которые поднимались в разных разговорах». Глава муниципалитета № 72 Павел Швец, в свою очередь, обвинения в том, что кандидатам из его команды «нарисовали» часть голосов, не признает.

Переговорщик назвал три муниципальных образования, где якобы ведется работа по продавливанию, – «Ульянка», «Остров Декабристов» и «Литейный округ». «Фонтанка» поговорила с депутатами этих МО.

В «Ульянке», где «Единая Россия» получила 9 из 20 кресел, пост главы по итогам тайного голосования заняла депутат от КПРФ Оксана Хлебникова. Единороссы сразу после этого демонстративно покинули зал, однако как минимум двое из них отдали свои голоса за коммунистку. Именно глава совета оказалась самой неразговорчивой.

На представление журналиста Оксана Хлебникова, не утруждая себя приветствиями, сразу заявила: «Без комментариев», а заданные вопросы оставила без ответа. Ее примеру последовала депутат Валерия Мингазова.

В «Ульянке» Кузьмина, как оказалось, знают. Но не как переговорщика, а как потенциального кандидата в сборную команду демократов по округу. Собеседование он, правда, не прошел. Предысторию знакомства Кузьмина с командой демократических сил прояснил самовыдвиженец Никита Кириллов. По его словам, в марте Кузьмин предлагал идти на выборы в МО вместе. «Но, пообщавшись с ним пару раз, мы отказались с ним работать. Мы его спрашивали, с какой целью он идет на выборы, он что-то отвечал, но довольно мутновато», – пояснил он. В частности, насторожило будущих кандидатов участие Кузьмина в «Школе молодого политика». Этот проект — совместная работа политтехнологов бизнесмена Евгения Пригожина и комитета по молодежной политике. Того самого, который возглавляет Юлия Аблец и в котором человек, представившийся Кузьминым, предлагал работу в обмен на мандат депутату МО № 72 Вячеславу Кулекину.

Информацию о предложении Кузьмина войти в команду «Ульянки» подтвердил его коллега от эсеров Павел Брагин. Он, а также его коллеги, с которыми удалось переговорить «Фонтанке», сообщили, что к ним никто с предложениями о дружбе, сложении полномочий или с угрозами не обращался.

Коммунист Роман Аксенкин, правда, сначала перенаправил все вопросы к Хлебниковой, несколько раз повторив, что не может дать никаких комментариев. Однако на прямой вопрос потом сообщил — ему не звонили и денег не предлагали. Его коллега Александр Михайлов выразил опасение, что угрозы в его адрес «были бы тому человеку дороже».





На просьбу объяснить, что же могло заставить единороссов проголосовать за Хлебникову, Аксенкин ответил отказом со словами, что не хочет выставлять напоказ свое субъективное мнение. Михайлов предположил, что депутаты от «партии власти» «адекватно понимают ситуацию и знают Оксану Хлебникову по ее работе в районе».

В МО «Остров Декабристов» депутаты уже начали получать звонки от неизвестных. Депутату-яблочнику Николаю Камилатову аноним позвонил с настойчивым предложением о встрече (запись имеется в распоряжении редакции).

«Мы сидим с Ольгой Сергеевной, обсуждаем вопросы, хотели с вами встретиться, поговорить», – сообщил собеседник, не представившись. «А кто это?» – «Это по поводу общего дела». – «Какого общего дела?» – «Выборов и так далее».

Камилатов отказался, сославшись на занятость. «Может, мы чем-то можем помочь вам? Можете с нами встретиться на Васильевском острове? Если вы здесь, мы бы подъехали к вам буквально на 10 минут поговорить. Этот вопрос был бы важен для всех», – заявил мужчина и получил отказ. Имя и отчество Ольга Сергеевна носит депутат «Острова Декабристов» Погосян, которую в нарушение устава избрали на должность замглавы.

Getcontact подсказал, что мужчину зовут Станислав. В разговоре с «Фонтанкой» он заявил: «Меня попросили позвонить. Он мой сосед». – «Ваш сосед?» – «Ну, я так понял, что да. Мы на Ваське стояли, на Наличной. Меня попросили позвонить, сказать, чтоб он вышел. Какие-то ребята». Знакомство с Погосян Станислав отрицать не стал, но уклончиво сообщил, что «со всеми знаком, кто на Ваське». Какую бы то ни было причастность к муниципалитету мужчина отрицает. Просьбу рассказать, при каких обстоятельствах «ребята» обратились за помощью, он согласился озвучить только при личной встрече: «Давайте не по телефону, а при личной встрече вы у меня это спросите. А то что-то мы с вами незнакомы, а вы мне какие-то интимные вопросы задаете».

Депутат от «Яблока» Леонид Андрухов рассказал «Фонтанке», что 4 октября, после первого собрания в совете, ему позвонили через мессенджер «Телеграм». По словам депутата, он не ожидал подвоха — так как собеседника, который представился Евгением, отрекомендовали знакомые совершенно по другому поводу.

«Начал с того, что ему нравится, как мы видим развитие района, потом перешёл к «ситуации с собранием совета», потом предложил мне зампреда, а ребятам – глав комиссий. Я просто закончил разговор, когда речь зашла о «работоспособности совета», – говорит Андрухин.

Номером, если верить данным Getcontact, пользуется некий Евгений Юрьевич Видясов. В 2013 году человек с аналогичными личными данными числился на должности главного специалиста отдела по вопросам местного значения и муниципального заказа местной администрации МО «Московская застава». На вопрос, с какой целью он звонил и предлагал должность замглавы, отвечать не стал и повесил трубку.

В «Литейном округе» представители команды «Яблока», занявшие 11 кресел из 20, рассказали, что у них «пока все тихо». Депутат-самовыдвиженка Марияна Сорокина, которая держит нейтралитет между противоборствующими фракциями яблочников и «Единой России» с сочувствующими, заявила «Фонтанке», что ни предложений, ни угроз не получала.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»