В Новосибирске рядом с заводом по производству ядерного топлива тушили пожар. Горели перья и пух

Склад с пухом и пером тушили в Новосибирске 11 октября. Арендаторы квартировали рядом с заводом, производящим ядерное топливо.

Как сообщили в областном ГУ МЧС, сообщение о пожаре на улице Богдана Хмельницкого поступило в 17:29 (13:29 мск). Склад с пухом и перьями полыхал на площади 300 квадратных метров. Первые пожарные подразделения прибыли на место через две минуты. Драматизма ситуации добавило соседство ангара с новосибирским заводом химконцентратов, производящего ядерное топливо для энергетических и исследовательских реакторов. В МЧС поспешили заверить, что пожар предприятию не угрожает.

Через час возгорание локализовали силами 29 пожарных и семи единиц техники. Предварительно, причиной стало нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. На месте работают дознаватели МЧС.



