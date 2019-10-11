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Бизнес
11.10.2019 21:02
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«Яндекс» за сутки потерял 100 миллиардов. Автор «виновного» законопроекта не видит в этом проблемы

В телеграм-канале «Душитель интернета», автор которого представляется депутатом Госдумы Антоном Горелкиным, спустя несколько часов после обрушения на бирже акций «Яндекса» появился комментарий, раскрывающий отношение народного избранника к этой теме.

«Яндекс» за сутки потерял 100 миллиардов. Автор «виновного» законопроекта не видит в этом проблемы

Генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож//Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Несколько абзацев позиции Антона Горелкина можно резюмировать расхожей фразой: «проблемы индейцев шерифа не беспокоят». «Во всем мире акции компаний реагируют на новости из их сферы. Так устроен рынок…. Не вижу проблемы, сегодня упали, завтра подрастут», – говорится в канале «Душитель интернета». Сам депутат на телефонный звонок «Фонтанки» в пятницу вечером не ответил. Дозвониться удалось информационному агентству RNS, оно слово в слово цитирует телеграм-канал и автором высказывания называет Горелкина.

Также в канале присутствует призыв относиться к скачкам курса акций крупнейшей российской IT-компании более взвешенно: «Вообще, серьезные аналитики оценивают биржевые тренды на более-менее положительных периодах. Например, если акции «Яндекса» по итогам года покажут рост в сравнении с началом года, то совершенно неважно, какие флуктуации у них были в конкретные дни или недели».

Акции «Яндекса» стали внезапно падать на московской бирже в пятницу, 11 октября вслед за обрушением котировок российского IT-гиганта на американских рынках. Общие потери капитализации компании за день торгов оценивают в 100 миллиардов рублей. Подавляющее большинство комментаторов связали это с активизировавшейся в четверг полемикой вокруг законопроекта за авторством Антона Горелкина об ограничении доли иностранных инвесторов в капитале крупных российских интернет-ресурсов до 20%. «Душитель интернета» эту версию, в целом, поддерживает: «Когда вносил законопроект, тоже упали, потом подросли. Возможно, на падение повлияло вчерашнее заседание комитета».

Его автор не особо верит в собственное влияние на падение акций «Яндекса» и позволяет себе долю иронии: «Мой вам совет: зарядите какого-нибудь чиновника с заявлением, что он типа не поддерживает законопроект, и акции обязательно начнут расти :)».


В первую очередь, этот закон коснется крупнейшего игрока отрасли – «Яндекса». Российская юрисдикция контролирует ООО «Яндекс», компанию с выручкой 104 млрд рублей, и ее многочисленные «дочки», которые управляют отраслевыми проектами вроде «Яндекс.Деньги», «Яндекс.Такси» и прочее. Однако принадлежит ООО зарегистрированной в Голландии компании Yandex N.V. У нее 100% долей российского юрлица.

Справедливости ради, необходимо отметить, что сам по себе этот законопроект — далеко не новый. Он был внесен в Госдуму еще в весеннюю сессию, а годом ранее первое чтение прошел аналогичный по содержанию законопроект. Мнения чиновников и депутатов относительно этой инициативы разошлись. Есть и противники — в лице Минсвязи и целого ряда депутатов. А есть и те, кто понимает смысл такого шага и соглашается с ним.

К примеру, «Коммерсант» привел в одной из статей слова первого заместителя руководителя фракции ЕР Андрея Исаева: «"Яндекс" держал в топе новость о запрете использования старых автомобилей, несмотря на многочисленные просьбы убрать эту информацию. Эти события убедили многих моих коллег принять законопроект Горелкина».

Тогда это было, пожалуй, первым признанием высокопоставленного представителя власти в желании влиять на выдачу «Яндекса» и одно из первых — в том, что адекватная работа высокотехнологичного новостного робота — не так уж и важна, по сравнению с вопросами государственной важности, как их видит, как минимум, Андрей Исаев.

После этой фразы не приходится сомневаться, зачем именно требуется ограничивать долю иностранцев в российских интернет-компаниях. По всей видимости, мысль о том, что алгоритмы новостного агрегатора могут работать независимо от «многочисленных просьб», многим не дает покоя. И то, что после принятия закона Антона Горелкина «звонки» в «Яндекс» и ему подобные компании участятся, очевидно.

Тем не менее, автор канала от имени депутата предлагает увидеть в его законодательной инициативе положительные стороны: «Конечно, предвкушаю очередную порцию песнопений телеграмеров на вентилятор. Но правда в том, что мой законопроект как раз защитит наших технологических лидеров от международных турбулентностей».

Денис Лебедев,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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