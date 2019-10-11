Глава Росгвардии Золотов пришёл в часть под Петербургом с кумачом НКВД. Ему понравились экскурсоводы

Генерал армии Виктор Золотов второй раз за полгода посетил посёлок Лебяжье Ломоносовского района, где дислоцируется 33-я ордена Жукова бригада оперативного назначения Северо-Западного округа войск Росгвардии.

Как сообщает 47news, 11 октября на хранение в бригаду он передал Боевое Красное знамя 13-го мотострелкового полка ВВ НКВД СССР, который исторически близок лебяженскому подразделению. Знамя привезено из Центрального музея войск национальной гвардии.

К музею части в Лебяжьем руку приложил создатель самого большого частного музея «Ленрезерв», юрист и коллекционер Анатолий Бернштейн. Но по экспозиции главу Росгвардии водили дети действующих офицеров. Это больше всего понравилось Золотову.

Здесь же был председатель петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров, который накануне пошёл наперерез семьям генералов спецслужб Евгения Мурова и Николая Негодова. Среди служивых в Лебяжьем его голос не был громок.

«Фонтанка» публикует фоторепортаж визита Виктора Золотова в Ленинградскую область. О подробностях дня главы Росгвардии в Лебяжьем рассказывает 47news.



